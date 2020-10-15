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Вратарь «Ньюкасла» Дубравка вернется в строй к декабрю

09:52
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Восстановление вратаря «Ньюкасла» Мартина Дубравки затягивается, сообщает The Times.

По информации источника, предполагаемой датой возвращения 31-летнего словака является декабрь. Футболист перенес операцию на пятке, которую травмировал в августе. Изначально врачи заявляли, что голкиперу потребуется около шести недель, однако теперь установлено, что лечение проходит медленнее ожидаемого.

В сезоне-2019/20 Дубравка провел за «Ньюкасл» 39 матчей, из них 11 — «на ноль».

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