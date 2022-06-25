«Манчестер Юнайтед» отдаст Хендерсона в аренду «Ноттингему» до лета 2023 года

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон перейдет в «Ноттингем Форест» на правах аренды до лета 2023 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, соглашение между клубами не предусматривает пункта о возможности выкупа 25-летнего англичанина.

В прошедшем сезоне Хендерсон принял участие в пяти матчах за манкунианцев во всех турнирах и пропустил семь мячей. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.