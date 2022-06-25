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Сегодня, 08:23

«Манчестер Юнайтед» отдаст Хендерсона в аренду «Ноттингему» до лета 2023 года

Карен Саркисян
Корреспондент
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон перейдет в «Ноттингем Форест» на правах аренды до лета 2023 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, соглашение между клубами не предусматривает пункта о возможности выкупа 25-летнего англичанина.

В прошедшем сезоне Хендерсон принял участие в пяти матчах за манкунианцев во всех турнирах и пропустил семь мячей. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1540319328326877184
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
Дин Хендерсон
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15
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 - : -
6.08 14:30
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 - : -
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Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
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 - : -
6.08 17:00
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