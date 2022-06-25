«Ноттингем Форест» заплатит «Униону» 20,5 миллиона евро за форварда Авонийи

«Ноттингем Форест» согласовал трансфер нападающего «Униона» Тайво Авонийи, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По информации источника, английский клуб заплатит за 24-летнего нигерийца 20,5 миллиона евро — именно такая сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных, при этом этот пункт могут активировать только клубы из АПЛ.

Детали трансфера были окончательно улажены минувшей ночью, в ближайшее время состоится официальное заявление о сделке. Ранее сообщалось, что бывший клуб Авонийи — «Ливерпуль» — получит 10 процентов от продажи форварда. Таким образом, мерсисайдцы заработают 2,05 миллиона евро.

«Унион» арендовал Авонийи у «Ливерпуля» в сентябре 2020 года, летом 2021 года немецкий клуб выкупил игрока у мерсисайдцев. В сезоне-2021/22 нападающий забил 20 голов и сделал 5 результативных передач в 43 матчах за «Унион».