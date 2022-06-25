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«Ноттингем Форест» заплатит «Униону» 20,5 миллиона евро за форварда Авонийи

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ноттингем Форест» согласовал трансфер нападающего «Униона» Тайво Авонийи, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По информации источника, английский клуб заплатит за 24-летнего нигерийца 20,5 миллиона евро — именно такая сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных, при этом этот пункт могут активировать только клубы из АПЛ.

Детали трансфера были окончательно улажены минувшей ночью, в ближайшее время состоится официальное заявление о сделке. Ранее сообщалось, что бывший клуб Авонийи — «Ливерпуль» — получит 10 процентов от продажи форварда. Таким образом, мерсисайдцы заработают 2,05 миллиона евро.

«Унион» арендовал Авонийи у «Ливерпуля» в сентябре 2020 года, летом 2021 года немецкий клуб выкупил игрока у мерсисайдцев. В сезоне-2021/22 нападающий забил 20 голов и сделал 5 результативных передач в 43 матчах за «Унион».

Источник: https://twitter.com/Plettigoal/status/1540529340437381120
Футбол
Унион Берлин
ФК Ливерпуль
ФК Ноттингем Форест
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