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Сегодня, 10:19

Гари Невилл: «МЮ» превратился в кладбище игроков»

Гари Невиил обратился к владельцам «Манчестер Юнайтед»
Виктория Кравченко
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Бывший защитник «МЮ» Гари Невиил обратился к владельцам клуба с просьбой повысить привлекательность команды.

«Нужно временно остановить выплату дивидендов, пока клуб снова не станет привлекательным. Клуб превратился в кладбище футболистов. И то, что владельцы выводят деньги из плохо работающего бизнеса, обескураживает», — написал Невилл в своей соцсети.

Сообщалось, что акционеры клуба в скором времени намерены распределить 11 млн фунтов. Большая часть этой суммы достанется семейству Глейзеров.

По итогам завершившегося сезона «МЮ» занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

Гари Невилл
ФК Манчестер Юнайтед
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