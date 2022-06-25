Гари Невилл: «МЮ» превратился в кладбище игроков»

Бывший защитник «МЮ» Гари Невиил обратился к владельцам клуба с просьбой повысить привлекательность команды.

«Нужно временно остановить выплату дивидендов, пока клуб снова не станет привлекательным. Клуб превратился в кладбище футболистов. И то, что владельцы выводят деньги из плохо работающего бизнеса, обескураживает», — написал Невилл в своей соцсети.

Сообщалось, что акционеры клуба в скором времени намерены распределить 11 млн фунтов. Большая часть этой суммы достанется семейству Глейзеров.

По итогам завершившегося сезона «МЮ» занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ.