Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«Этот матч много значил, и мы показали хороший результат. Всегда есть стресс в такого рода играх. Я горжусь своей командой, потому что мы хорошо справились после удаления», — цитирует BBC Ляказетта.

Француз вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте. На его счету голевая передача.

«Арсенал» идет на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» располагается на 7-й строчке.