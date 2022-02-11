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Сегодня, 01:01

«Этот матч много значил». Ляказетт — о победе над «Вулверхэмптоном»

Ляказетт прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном»
Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

Габриэл Магальяйнс. «Арсенал» на выезде одержал победу в матче с «Вулверхэмптоном»

«Этот матч много значил, и мы показали хороший результат. Всегда есть стресс в такого рода играх. Я горжусь своей командой, потому что мы хорошо справились после удаления», — цитирует BBC Ляказетта.

Француз вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте. На его счету голевая передача.

«Арсенал» идет на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» располагается на 7-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
10 февр, 22:45. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
0:1
Арсенал
Голы
Габриэл Магальяйнс, 25 (0:1)
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са Марсал (Аит Нури, 63 ) Коади (Силва, 81 ) Семеду Килман Саисс Рубен Невеш Дендонкер Хименес Поденсе Тринкан (Шикинью, 62 )
Арсенал
Рамсдейл Тирни Уайт Габриэл Магальяйнс Седрик Суариш Партей Сака (Холдинг, 72) Эдегор (Смит-Роу, 68) Джака Ляказетт (Нкетиа, 81) Мартинелли
Предупреждения
Саисс 36, Рубен Невеш 60  -  Партей 33, Джака 45, Габриэл Магальяйнс 61, Мартинелли 69
Удаления
Мартинелли 69 (вторая ж.к)
Судьи
Оливер (Англия)

Александр Ляказетт
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 24 19 3 2 57-14 60
2
 Ливерпуль 23 15 6 2 60-19 51
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
6
 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
7
 Тоттенхэм 21 11 3 7 28-27 36
8
 Вулверхэмптон 22 10 4 8 19-17 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Саутгемптон 23 6 10 7 29-36 28
11
 Астон Вилла 22 8 3 11 31-35 27
12
 Лестер 21 7 5 9 34-39 26
13
 Кр. Пэлас 23 5 10 8 32-35 25
14
 Брентфорд 24 6 5 13 26-40 23
15
 Лидс 22 5 8 9 27-43 23
16
 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 23 4 5 14 14-46 17
19
 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
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38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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Ливерпуль

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Диогу Жота

Ливерпуль

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Джейми Варди

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Манчестер Юнайтед

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Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
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Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
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Гранит Джака

Арсенал

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Эмерик Ляпорт

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