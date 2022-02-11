«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: Мартинелли заработал два предупреждения и удаление за пять секунд

На 69-й минуте матча 24-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Арсенал» (0:1) нападающий гостей Габриэл Мартинелли в течение пяти секунд дважды нарушил правила, заработал два предупреждения и был удален Майклом Оливером с поля.

Сначала игрок умышленно толкнул рукой соперника, который ввел мяч из аута. А затем помчался за другим футболистом «Вулверхэмптона» и толкнул его в спину, сорвав атаку.

Решение арбитра соответствует правилам, но оно показалось слишком суровым известным футболистам, экспертам BT Sport Робби Сэведжу, Рио Фердинанду и Майклу Оуэну. После матча они высказались против удаления. А вот судейский эксперт Питер Уолтон поддержал Оливера.