Диогу Жота рассказал, как забил два гола «Лестеру»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал победу над «Лестером» (2:0) в 24-м туре чемпионата Англии.

«Мне всегда нравится оказываться в нужном месте. Мне повезло оказаться в правильной позиции и забить. Это никогда не бывает легко, но впоследствии мы смогли снять все вопросы.

На данный момент это мой лучший результат по голам в одной игре. Я хочу продолжать помогать команде. Это самое главное.

Очевидно, что в «Ливерпуле» была устоявшаяся тройка атаки, когда я пришел, но теперь у команды есть больше вариантов, и это хорошо для всех. В какой-то момент каждый будет нужен", — цитирует BBC Жоту.