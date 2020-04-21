Владелец «Ньюкасла» получит 17 миллионов фунтов, даже если сделка по продаже клуба сорвется
Владелец английского «Ньюкасла» Майк Эшли получит 17 миллионов фунтов стерлингов, даже если сделка по продаже футбольного клуба инвесторам из Саудовской Аравии сорвется, сообщает Daily Mail.
«Ньюкасл» в ближайшее время должен быть продан консорциуму из Саудовской Аравии, который возглавляет британская предпринимательница Аманда Стэйвли. Сумма сделка первоначально составляла 340 миллионов фунтов, но была снижена до 300. В качестве гарантии осуществления сделки покупатели «Ньюкасла» внесли невозвратный депозит в 17 миллионов фунтов, который достанется Эшли, даже если английская премьер-лига не утвердит продажу клуба или инвесторы не смогут выплатить оставшуюся сумму.
«Ньюкасл» набрал 35 очков в 29 матчах нынешнего сезона АПЛ, который был прерван из-за коронавируса, и занимает 13-е место в турнирной таблице.