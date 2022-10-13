Семья Глейзеров готовы продать «Манчестер Юнайтед» за 10 миллиардов долларов
Братья Джоэл и Аврам Глейзеры, которые являются владельцами «Манчестер Юнайтед», готовы продать английскую команду за 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает Daily Star.
По сообщениям источника, американские бизнесмены не хотят продавать английский клуб, однако готовы начать переговоры, если им поступит предложение, превышающее сумму в 10 миллиардов долларов.
Если сделка состоится, что «Манчестер Юнайтед» станет самой дорогой спортивной командой в мире. На данный момент ей является команда НФЛ «Даллас Ковбойз», оцениваемая в восемь миллиардов долларов.
Глейзеры приобрели «красных дьяволов» в 2005 году почти за 800 миллионов долларов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|8
|0
|1
|23-10
|24
|
2
|Ман. Сити
|9
|7
|2
|0
|33-9
|23
|
3
|Тоттенхэм
|9
|6
|2
|1
|20-10
|20
|
4
|Челси
|8
|5
|1
|2
|13-10
|16
|
5
|МЮ
|8
|5
|0
|3
|13-15
|15
|
6
|Ньюкасл
|9
|3
|5
|1
|17-9
|14
|
7
|Брайтон
|8
|4
|2
|2
|14-9
|14
|
8
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|8-20
|12
|
9
|Фулхэм
|9
|3
|2
|4
|14-18
|11
|
10
|Эвертон
|9
|2
|4
|3
|8-9
|10
|
11
|Брентфорд
|9
|2
|4
|3
|16-17
|10
|
12
|Ливерпуль
|8
|2
|4
|2
|20-12
|10
|
13
|Вест Хэм
|9
|3
|1
|5
|8-10
|10
|
14
|Кр. Пэлас
|8
|2
|3
|3
|10-12
|9
|
15
|Лидс
|8
|2
|3
|3
|11-12
|9
|
16
|Астон Вилла
|9
|2
|3
|4
|7-11
|9
|
17
|Саутгемптон
|9
|2
|1
|6
|8-17
|7
|
18
|Вулверхэмптон
|9
|1
|3
|5
|3-12
|6
|
19
|Нот. Форест
|9
|1
|2
|6
|7-22
|5
|
20
|Лестер
|9
|1
|1
|7
|15-24
|4
|14.10
|22:00
|
Брентфорд – Брайтон
|- : -
|15.10
|14:30
|
Лестер – Кр. Пэлас
|- : -
|15.10
|17:00
|
Фулхэм – Борнмут
|- : -
|15.10
|17:00
|
Вулверхэмптон – Нот. Форест
|- : -
|15.10
|19:30
|
Тоттенхэм – Эвертон
|- : -
|16.10
|16:00
|
Астон Вилла – Челси
|- : -
|16.10
|16:00
|
Лидс – Арсенал
|- : -
|16.10
|16:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
|16.10
|16:00
|
Саутгемптон – Вест Хэм
|- : -
|16.10
|18:30
|
Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|6
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|7
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|5
|1
|0