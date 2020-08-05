Виллиан рассказал друзьям, что хочет перейти в «Арсенал»

Нападающий «Челси» Виллиан определился с вариантом продолжения карьеры, сообщает Mirror.

По информации источника, 31-летний бразилец рассказал друзьям, что хочет перейти в «Арсенал». Сообщается, что предложение от «канониров» — не самое выгодное из тех, что имеются у игрока в плане финансов, однако футболиста интересует срок контракта. «Арсенал» предлагает Виллиану соглашение на год дольше, чем «Интер Майами» из МЛС. Кроме того, бразилец не хотел бы покидать Лондон.

В сезоне-2019/20 Виллиан провел за «Челси» 47 матчей, на его счету 11 голов и 9 результативных передач. Контракт футболиста с «синими» действует до конца сезона-2019/20, игрок, вероятнее всего, покинет клуб на правах свободного агента.