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Виллиан рассказал, что Артета хочет выиграть с «Арсеналом» Лигу чемпионов

20:57
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Нападающий «Арсенала» Виллиан рассказал о целях лондонской команды на предстоящий сезон.

«Когда я разговаривал с Артетой, то он рассказал, что я ему нужен на три года. Он хочет сперва попасть в Лигу чемпионов и выиграть ее до того, как я покину команду. Это то, что я хотел услышать.

За 7 лет в «Челси» я выиграл всё, кроме ЛЧ. Надеюсь, после этого перехода мне удастся выиграть трофей, которого у меня еще нет, а также еще один титул АПЛ", — приводит слова Виллиана The Sun.

В минувшем сезоне 32-летний бразилец провел 47 матчей за «Арсенал», забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

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