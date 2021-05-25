Дани Алвес: «Жалею, что не перешел в «Манчестер Сити»
15:35
Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес признался, что жалеет о несостоявшемся трансфере в «Манчестер Сити».
«Я жалею, что не перешел в «Манчестер Сити» в 2017-м и не смог вновь поработать с Гвардиолой. Когда ты работаешь с такими людьми, которые всегда находят выход в любой ситуации, это идет тебе на пользу», — цитирует Дани Алвеса Goal.
Aлвес перешел в «Сан-Паулу» летом 2019 года на правах свободного агента. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца 2022 года.
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