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Дани Алвес: «Жалею, что не перешел в «Манчестер Сити»

15:35
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Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес признался, что жалеет о несостоявшемся трансфере в «Манчестер Сити».

«Я жалею, что не перешел в «Манчестер Сити» в 2017-м и не смог вновь поработать с Гвардиолой. Когда ты работаешь с такими людьми, которые всегда находят выход в любой ситуации, это идет тебе на пользу», — цитирует Дани Алвеса Goal.

Aлвес перешел в «Сан-Паулу» летом 2019 года на правах свободного агента. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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