Вилли Кабальеро: «Если бы не мои дочери, я бы уже закончил карьеру»

Вратарь «Челси» Вилли Кабальеро в интервью The Sun рассказал, почему он еще не завершил карьеру.

— Если бы не мои дочери, я бы уже закончил карьеру, — признался Кабальеро. — Но им нравится видеть меня на поле, и они каждый сезон уговаривают меня продолжать заниматься футболом.

По правде говоря, футбол — единственная профессия, интересная мне. Я ничего не умею делать, кроме как тренироваться и играть. Возможно, в будущем я стану экспертом, ведь мне нравится смотреть футбол и анализировать действия команд.

Кабальеро перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» в 2017 году. За это время в чемпионате Англии 37-летний аргентинец сыграл в 5 матчах.

Чемпионат Англии: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица