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Виейра заявил, что «Кристал Пэлас» не обсуждает выкуп Галлахера у «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра заявил, что его клуб не обсуждает выкуп полузащитника Конора Галлахера у «Челси».

«Мы не обсуждаем эту тему. Мы знаем, что Конор будет играть за нас до конца сезона, а дальше может случиться все что угодно. Я думаю, что сейчас видно, насколько Конор счастлив в нашем клубе.

Он знает, что важен для команды, он наслаждается игрой. Для такого футболиста важно продолжать выходить на поле неделю за неделей, потому что это помогает в развитии. Я думаю, мы дали ему достаточно поддержки, чтобы он показывал свой талант», — приводит Goal слова Виейра.

Галлахер выступает за «Кристал Пэлас» на правах аренды из «Челси» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний англичанин забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в 25 матчах за «орлов».

Источник: https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/blt09f5e3baad9fba6a

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Вулверхэмптон 25 12 4 9 24-20 40
8
 Тоттенхэм 24 12 3 9 31-32 39
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
11
 Кр. Пэлас 26 6 11 9 36-37 29
12
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 25 5 8 12 29-56 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Бернли 23 3 11 9 21-29 20
19
 Уотфорд 25 5 3 17 25-47 18
20
 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
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10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 1 : 0
11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
Кр. Пэлас – Эвертон
 3 : 1
16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
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