Виейра заявил, что «Кристал Пэлас» не обсуждает выкуп Галлахера у «Челси»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра заявил, что его клуб не обсуждает выкуп полузащитника Конора Галлахера у «Челси».

«Мы не обсуждаем эту тему. Мы знаем, что Конор будет играть за нас до конца сезона, а дальше может случиться все что угодно. Я думаю, что сейчас видно, насколько Конор счастлив в нашем клубе.



Он знает, что важен для команды, он наслаждается игрой. Для такого футболиста важно продолжать выходить на поле неделю за неделей, потому что это помогает в развитии. Я думаю, мы дали ему достаточно поддержки, чтобы он показывал свой талант», — приводит Goal слова Виейра.

Галлахер выступает за «Кристал Пэлас» на правах аренды из «Челси» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний англичанин забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в 25 матчах за «орлов».