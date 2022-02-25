Форвард «Ливерпуля» Фирмину пропустит финал Кубка английской лиги против «Челси»

Ассистент главного тренера «Ливерпуля» Пеп Линдерс сообщил, что нападающий Роберту Фирмину не сможет сыграть в финале Кубка английской лиги против «Челси».

«Нам нужно еще два дня, чтобы определить состояние Фирмину. Он очень старается, но, к сожалению, не выйдет на поле в финале и не попадет в заявку. Мы надеемся, что он скоро вернется, потому что мы все знаем, насколько Роберту важен для нашей команды.



Что касается Диогу Жоты, то он сегодня неплохо потренировался, это хороший знак. Не исключено, что он сможет сыграть против «Челси», но это все еще под вопросом», — приводит пресс-служба мерсисайдцев слова Линдерса.

We will continue to assess the fitness of Diogo Jota ahead of Sunday's Carabao Cup final, but Roberto Firmino will not feature at Wembley. — Liverpool FC (@LFC) February 25, 2022

Финал Кубка английской лиги «Челси» — «Ливерпуль» состоится 27 февраля, начало — в 19.30 (мск).