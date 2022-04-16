Тухель ждет тяжелой игры с «Кристал Пэлас» в полуфинале Кубка Англии

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Англии против «Кристал Пэлас».

«Было очень тяжело играть с ними в АПЛ, и это будет, конечно, непросто для нас, а для них матч на «Уэмбли» является огромной возможностью. Нам нужно очень хорошо подготовиться, чтобы контролировать контратаки, контролировать индивидуальный класс, дриблинг и играть с тем же уровнем интенсивности, что и «Пэлас». Они способны создать определенную атмосферу, особенно на «Селхерст Парк», но наверняка могут сделать это и на «Уэмбли», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Матч 1/2 финала Кубка Англии «Челси» — «Кристал Пэлас» состоится в воскресенье, 17 апреля. Начало игры — в 18.30 по московскому времени.