Американские бизнесмены отказались от покупки «Челси»

Владельцы американского бейсбольного клуба «Чикаго Кабс» Джо и Тодд Рикеттсы отказались от приобретения футбольного клуба «Челси». Причиной отказа стали протесты болельщиков.

«Группа Ricketts-Griffin-Gilbert после тщательного рассмотрения решила не подавать окончательную заявку на приобретение футбольного клуба «Челси». В процессе доработки предложения становилось все более очевидным, что некоторые вопросы не могут быть решены, учитывая необычную динамику процесса продаж. Мы восхищаемся «Челси» и болельщиками клуба и желаем удачи новым владельцам», — приводит The Times заявление группы.

Ранее стало известно, что семья Рикеттс готова предложить около 2,3 миллиарда фунтов за «Челси».

Российский бизнесмен Роман Абрамович заявил, что намерен продать «Челси» 2 марта. Ранее сообщалось, что британский консорциум во главе с лондонским инвестиционным фондом Centricus также претендует на покупку клуба.