Вейналдум назвал Погба выдающимся футболистом

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба.

«Он чудесный футболист. Я играл против него несколько раз и могу сказать, что он великолепен! Спросите любого игрока из другой команды, хочет ли он, чтобы Погба стал его партнером, и он скажет да, ведь Погба — выдающийся футболист, обладающий многими навыками. У него есть все, он в числе лучших хавбеков мира.

И да, я бы хотел, чтобы он перешел к нам, потому что он прекрасный игрок», — приводит слова Вейналдума RMC Sport.

22 июля появилась информация, что «ПСЖ» продолжает вести работы по возможному трансферу Погба.

28-летний француз выступает за «МЮ» с 2016 года. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года. В прошлом сезоне он провел 26 матчей в АПЛ, забил три мяча и сделал три результативные передачи.