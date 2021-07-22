Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«ПСЖ» хочет оформить трансфер Погба этим летом

18:52
Поль Погба. Фото Reuters
Поль Погба. Фото Reuters
Теги:

«ПСЖ» продолжает вести работы по возможному трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Французский клуб намерен оформить переход футболиста этим летом, утверждает Sky Sports.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Контракт 28-летнего игрока с манкунианцами истекает летом 2022-го.

Ранее появилась информация, что французский клуб уже начал переговоры с агентом футболиста Мино Райолой.

В прошлом сезоне АПЛ Погба провел 26 матчей, забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

МОК отделил Крым границей Украины на карте мира
Гусев о новом клубе: «Деньги вообще не главное. Хочу остаться в НХЛ»
Олимпийские игры: расписание соревнований в Токио 2021
«Иногда я могу быть милой». Гимнастка Севастьянова выложила фото с глубоким декольте
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
1
Офсайд