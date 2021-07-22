«ПСЖ» хочет оформить трансфер Погба этим летом
18:52
«ПСЖ» продолжает вести работы по возможному трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Французский клуб намерен оформить переход футболиста этим летом, утверждает Sky Sports.
Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Контракт 28-летнего игрока с манкунианцами истекает летом 2022-го.
Ранее появилась информация, что французский клуб уже начал переговоры с агентом футболиста Мино Райолой.
В прошлом сезоне АПЛ Погба провел 26 матчей, забил три мяча и сделал пять результативных передач.
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