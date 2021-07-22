«ПСЖ» хочет оформить трансфер Погба этим летом

«ПСЖ» продолжает вести работы по возможному трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Французский клуб намерен оформить переход футболиста этим летом, утверждает Sky Sports.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Контракт 28-летнего игрока с манкунианцами истекает летом 2022-го.

Ранее появилась информация, что французский клуб уже начал переговоры с агентом футболиста Мино Райолой.

В прошлом сезоне АПЛ Погба провел 26 матчей, забил три мяча и сделал пять результативных передач.