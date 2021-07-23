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«Челси» отменил матч с «Дроэдой» из-за коронавируса

06:10

В четверг, 22 июля, должен был состояться товарищеский матч «Челси» — «Дроэда». Как сообщает The Athletic, лондонский клуб отменил игру из-за того, что один из игроков «синих» сдал возможно положительный тест на коронавирус.

Футболист был изолирован от остальной группы игроков. Также в качестве меры предосторожности была отменена игра против ирландской команды.

Впереди у команды Томаса Тухеля еще запланированы товарищеские матчи с «Борнмутом», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

Напомним, сезон-2021/22 стартует для «Челси» матчем за Суперкубок Европы против «Вильяреала». Игра состоится 11 августа.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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