«Лестер» в меньшинстве крупно уступил «Вест Хэму»

«Лестер» в гостевом матче 2-го тура чемпионата Англии крупно проиграл «Вест Хэм Юнайтед» — 1:4. «Лисы» с 40-й минуты играли в меньшинстве после удаления Айосе Переса.

Дубль в составе победителей оформил Майкл Антонио. Голами также у «Вест Хэма» отметились Пабло Форнальс и Мохамед Саид Бенрахма. Единственный гол у гостей забил Юри Тилеманс.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

2-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер» — 4:1 (1:0)

Голы: Пабло Форнальс, 26 (1:0). Бенрама, 56 (2:0). Тилеманс, 69 (2:1). Антонио, 80 (3:1). Антонио, 84 (4:1).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио (Нобл, 89), Бенрама (Ярмоленко, 89), Боуэн.

«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Томас, Тилеманс, Амарти, Ндиди, Барнс (Дака, 65), Мэддисон (Сумаре, 82), Варди (Ихеаначо, 82), Перес.

Предупреждение: Рикарду Перейра, 71.

Удаление: Перес, 40.

Судья: Оливер (Англия).

23 августа. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».