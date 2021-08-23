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«Тоттенхэм» подпишет 18-летнего полузащитника «Метца»

23 августа 2021, 23:19
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Молодой полузащитник «Метца» Папе Сарр в ближайшее время станет игроком «Тоттенхэма», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сделка находится на заключительном этапе. Отмечается, что между клубами уже достигнуто устное соглашение.

Сейчас обсуждается, что Сарр останется во французском клубе еще на один сезон.

В текущем сезоне французской лиги 1 Сарр принял участие в трех матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

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Иван Шитик все материалы автора

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