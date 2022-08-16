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16 августа, 12:45

«Вест Хэм» согласовал контракт с защитником «ПСЖ» Керером

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Вест Хэм» ведет переговоры о трансфере защитника «ПСЖ» Тило Керера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб близок к завершению сделки. Вчера представители «молотобойцев» встретились с 25-летним немцем и его агентом и согласовали условия контракта.

В прошлом сезоне Керер забил 2 гола в 34 матчах за «ПСЖ», в сезоне-2022/23 он еще ни разу не выходил на поле. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.

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 Арсенал 2 2 0 0 6-2 6
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 Тоттенхэм 2 1 1 0 6-3 4
4
 Челси 2 1 1 0 3-2 4
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
6
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
7
 Брентфорд 2 1 1 0 6-2 4
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 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
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 Борнмут 2 1 0 1 2-4 3
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 Нот. Форест 2 1 0 1 1-2 3
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 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
12
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
13
 Фулхэм 2 0 2 0 2-2 2
14
 Саутгемптон 2 0 1 1 3-6 1
15
 Вулверхэмптон 2 0 1 1 1-2 1
16
 Кр. Пэлас 2 0 1 1 1-3 1
17
 Лестер 2 0 1 1 4-6 1
18
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
19
 Вест Хэм 2 0 0 2 0-3 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 1-3 0
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20.08 14:30
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 - : -
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 - : -
20.08 17:00
Эвертон – Нот. Форест
 - : -
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
21.08 16:00
Лидс – Челси
 - : -
21.08 16:00
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
21.08 18:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
22.08 22:00
МЮ – Ливерпуль
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Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 2
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 2
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Рис Джеймс

Рис Джеймс

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Дэнни Ингс

Дэнни Ингс

Астон Вилла

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