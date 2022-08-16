«Вест Хэм» согласовал контракт с защитником «ПСЖ» Керером

«Вест Хэм» ведет переговоры о трансфере защитника «ПСЖ» Тило Керера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб близок к завершению сделки. Вчера представители «молотобойцев» встретились с 25-летним немцем и его агентом и согласовали условия контракта.

В прошлом сезоне Керер забил 2 гола в 34 матчах за «ПСЖ», в сезоне-2022/23 он еще ни разу не выходил на поле. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.