«Вест Хэм» договорился о покупке защитника «ПСЖ» Керера за 12 миллионов евро

«Вест Хэм» согласовал трансфер защитника «ПСЖ» Тило Керера, сообщает Sky Sports.

Английский клуб заплатит за 25-летнего немца 12 миллионов евро, сумма трансфера может вырасти с учетом бонусов. Футболист уже находится в Лондоне, в ближайшее время он пройдет медосмотр и подпишет контракт с «молотобойцами».

В «Вест Хэме» надеются оформить сделку до четверга, чтобы защитник смог сыграть в матче финального отборочного раунда Лиги конференций против «Виборга».

Керер перешел в «ПСЖ» в августе 2018 года из «Шальке», в прошлом сезоне он забил 2 гола в 34 матчах за парижан. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.