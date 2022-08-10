«Вест Хэм» сделал предложение по защитнику «ПСЖ» Кереру

«Вест Хэм» хочет подписать защитника «ПСЖ» Тило Керера, сообщает Sky Sports.

Английский клуб сделал официальное предложение по 25-летнему немцу и теперь ждет ответа от парижан. «Молотобойцы» рассчитывают, что футболист усилит защитную линию команды.

В прошлом сезоне Керер забил 2 гола в 34 матчах за «ПСЖ». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 22 миллиона евро.