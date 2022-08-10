Полузащитник «Сампдории» Дамсгор прошел медосмотр и станет футболистом «Брентфорда» в ближайшее время

«Брентфорд» согласовал трансфер полузащитника «Сампдории» Миккеля Дамсгора, сообщает журналист Фабрицио Романо.

22-летний датчанин успешно прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с английским клубом.

«Брентфорд» заплатит за футболиста около 15 миллионов евро, контракт с игроком рассчитан до конца июня 2027 года.

В прошлом сезоне Дамсгор принял участие в 12 матчах «Сампдории» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.