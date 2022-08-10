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Сегодня, 13:55

«Манчестер Юнайтед» не может договориться с Рабьо о контракте

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» не может договориться с полузащитником «Ювентуса» Адриеном Рабьо о контракте, сообщает Get Football News Italy.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» договорился с «Ювентусом» о трансфере 27-летнего француза.

По информации источника, при обсуждении условий личного соглашения возникли проблемы. Мать и агент полузащитника Вероника требует у манкунианского клуба контракт сроком на три года с зарплатой более 10 миллионов евро в год. Также она хочет получить гарантии, что «красные дьяволы» будут играть в Лиге чемпионов.

В связи с этими требованиями оформление сделки замедлилось.

В прошедшем сезоне Рабьо отдал 2 результативные передачи в 45 матчах за туринцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.getfootballnewsitaly.com/2022/juventus-adrien-rabiot-demands-contract-worth-over-e10-million-from-manchester-united/
Адриен Рабьо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
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 - : -
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 - : -
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