«Манчестер Юнайтед» не может договориться с Рабьо о контракте

«Манчестер Юнайтед» не может договориться с полузащитником «Ювентуса» Адриеном Рабьо о контракте, сообщает Get Football News Italy.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» договорился с «Ювентусом» о трансфере 27-летнего француза.

По информации источника, при обсуждении условий личного соглашения возникли проблемы. Мать и агент полузащитника Вероника требует у манкунианского клуба контракт сроком на три года с зарплатой более 10 миллионов евро в год. Также она хочет получить гарантии, что «красные дьяволы» будут играть в Лиге чемпионов.

В связи с этими требованиями оформление сделки замедлилось.

В прошедшем сезоне Рабьо отдал 2 результативные передачи в 45 матчах за туринцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.