Бывший английский футболист Джейми Каррагер рассказал, что думает по поводу влияния нападающего Эрлина Холанна на «Манчестер Сити».

«Не думаю, что Холанн изменит что-то с точки зрения победы в АПЛ, так как «Сити» по-прежнему остаются фаворитами. Я думаю, что Холанн — это вишенка на торте Лиги чемпионов», — цитирует Каррагера Talk Sport.