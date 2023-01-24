«Вест Хэм» претендует на полузащитника «Ювентуса» Маккенни

«Вест Хэм» находится в числе претендентов на полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни, сообщает журналист Маттео Моретто.

«Старая синьора» хочет выручить от продажи 24-летнего американца порядка 40 миллионов евро.

Маккенни выступает за «Ювентус» с лета 2021 года. Его контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Маккенни провел в составе итальянского клуба 21 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.