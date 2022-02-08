Рангник: «Манчестер Юнайтед» не выигрывает АПЛ уже 10 лет, этому есть серьезные причины"

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о серии команды без чемпионства.

«Если «МЮ» не выигрывал титул уже 10 лет, то этому есть серьезные причины. Все в команде будут рады, если мы закончим сезон на четвертой строчке, в том числе и я», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Рангника.

Ralf Rangnick: «If Man United have not won the title in the last 10 years, there must be some good reasons for that». ? #MUFC



«Everybody on the inside of the club would be happy if we finish fourth at the end of the season — and me too». @utdreport pic.twitter.com/eLimJjPwen — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 7, 2022

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги с 38 очками в 22 матчах.

Следующий матч в чемпионате «Манчестер Юнайтед» проведет сегодня, 8 февраля против «Бернли». Начало встречи — в 23.00 (мск).