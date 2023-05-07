«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» из-за ошибки Де Хеа
«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Вест Хэму» в матче 35-го тура чемпионата Англии — 0:1.
Единственный гол в игре забил Саид Бенрама на 27-й минуте после ошибки вратаря Давида Де Хеа. Бенрама из-за пределов штрафной низом нанес удар по воротам манкунианцев, Де Хеа дотянулся до мяча правой рукой, но не сумел как следует отбить, и тот, подскочив, влетел в угол ворот.
«Манчестер Юнайтед» с 63 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» находится на 15-й строчке (37).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|34
|26
|4
|4
|89-31
|82
|
2
|Арсенал
|35
|25
|6
|4
|83-39
|81
|
3
|Ньюкасл
|34
|18
|11
|5
|61-29
|65
|
4
|МЮ
|34
|19
|6
|9
|49-41
|63
|
5
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|
6
|Тоттенхэм
|35
|17
|6
|12
|64-57
|57
|
7
|Брайтон
|32
|16
|7
|9
|62-40
|55
|
8
|Астон Вилла
|35
|16
|6
|13
|46-43
|54
|
9
|Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52-45
|50
|
10
|Фулхэм
|34
|13
|6
|15
|45-46
|45
|
11
|Челси
|34
|11
|9
|14
|34-39
|42
|
12
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|35-46
|40
|
13
|Вулверхэмптон
|35
|11
|7
|17
|30-50
|40
|
14
|Борнмут
|35
|11
|6
|18
|37-67
|39
|
15
|Вест Хэм
|35
|10
|7
|18
|38-50
|37
|
16
|Лестер
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|
17
|Лидс
|35
|7
|9
|19
|44-69
|30
|
18
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|
19
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|
20
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.05
|17:00
|
Борнмут – Челси
|1 : 3
|6.05
|17:00
|
Ман. Сити – Лидс
|2 : 1
|6.05
|17:00
|
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
|1 : 0
|6.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|1 : 0
|6.05
|19:30
|
Ливерпуль – Брентфорд
|1 : 0
|7.05
|18:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|0 : 2
|7.05
|21:00
|
Вест Хэм – МЮ
|1 : 0
|8.05
|17:00
|
Фулхэм – Лестер
|- : -
|8.05
|19:30
|
Брайтон – Эвертон
|- : -
|8.05
|22:00
|
Нот. Форест – Саутгемптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|35
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|26
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|24
|2
|6
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|33
|1
|10
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|34
|1
|6
Новости