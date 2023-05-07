«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» из-за ошибки Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Вест Хэму» в матче 35-го тура чемпионата Англии — 0:1.

Единственный гол в игре забил Саид Бенрама на 27-й минуте после ошибки вратаря Давида Де Хеа. Бенрама из-за пределов штрафной низом нанес удар по воротам манкунианцев, Де Хеа дотянулся до мяча правой рукой, но не сумел как следует отбить, и тот, подскочив, влетел в угол ворот.

«Манчестер Юнайтед» с 63 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» находится на 15-й строчке (37).