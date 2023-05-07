Обамеянг заявил, что хочет вернуться в «Барселону»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что хотел бы вернуться в «Барселону».

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«Я бы хотел вернуться в «Барселону», но посмотрим, что будет», — сказал Обамеянг.

33-летний нападающий выступал за «Барселону» в 2022 году. В сентябре он перешел в «Челси». С того момента Обамеянг провел за лондонцев 21 матч, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.