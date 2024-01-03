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«Вест Хэм» и «Брайтон» сыграли вничью

Евгений Козинов
Корреспондент
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2 января. Вест Хэм — Брайтон — 0:0.
Фото Reuters

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 20-го тура чемпионата Англии — 0:0. Встреча прошла на «Лондон Стэдиум».

Гости нанесли 22 удара по воротам соперника, из которых 8 пришлись в створ, но так и не смогли открыть счет. У молотобойцев 6 ударов (2 в створ).

«Брайтон» набрал 31 очко и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм» остался на 6-й строчке — 34 очка.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
02 янв, 22:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
0:0
Брайтон

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Вест Хэм Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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30.12 15:30
Лутон Таун – Челси
 2 : 3
30.12 18:00
Астон Вилла – Бернли
 3 : 2
30.12 18:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 3 : 1
30.12 18:00
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
 2 : 0
30.12 18:00
Вулверхэмптон – Эвертон
 3 : 0
30.12 20:30
Нот. Форест – МЮ
 2 : 1
31.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 2 : 1
31.12 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 3 : 1
1.01 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
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2.01 22:30
Вест Хэм – Брайтон
 0 : 0
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Доминик Соланке

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Борнмут

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Ливерпуль

 8
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