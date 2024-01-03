«Вест Хэм» и «Брайтон» сыграли вничью

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 20-го тура чемпионата Англии — 0:0. Встреча прошла на «Лондон Стэдиум».

Гости нанесли 22 удара по воротам соперника, из которых 8 пришлись в створ, но так и не смогли открыть счет. У молотобойцев 6 ударов (2 в створ).

«Брайтон» набрал 31 очко и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм» остался на 6-й строчке — 34 очка.