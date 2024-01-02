«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Сарром

«Тоттенхэм» продлил контракт с полузащитником Папе Матаром Сарром, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение 21-летнего сенегальца рассчитано до 2030 года.

Хавбек выступает за «Тоттенхэм» с 2021 года. В текущем сезоне он провел за лондонцев 19 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

После 20 туров «Тоттенхэм» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.