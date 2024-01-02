«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Сарром
«Тоттенхэм» продлил контракт с полузащитником Папе Матаром Сарром, сообщается на официальном сайте клуба.
Новое соглашение 21-летнего сенегальца рассчитано до 2030 года.
Хавбек выступает за «Тоттенхэм» с 2021 года. В текущем сезоне он провел за лондонцев 19 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.
После 20 туров «Тоттенхэм» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|13
|6
|1
|43-18
|45
|
2
|Астон Вилла
|20
|13
|3
|4
|43-27
|42
|
3
|Ман. Сити
|19
|12
|4
|3
|45-21
|40
|
4
|Арсенал
|20
|12
|4
|4
|37-20
|40
|
5
|Тоттенхэм
|20
|12
|3
|5
|42-29
|39
|
6
|Вест Хэм
|19
|10
|3
|6
|33-30
|33
|
7
|МЮ
|20
|10
|1
|9
|22-27
|31
|
8
|Брайтон
|19
|8
|6
|5
|38-33
|30
|
9
|Ньюкасл
|20
|9
|2
|9
|39-29
|29
|
10
|Челси
|20
|8
|4
|8
|34-31
|28
|
11
|Вулверхэмптон
|20
|8
|4
|8
|30-31
|28
|
12
|Борнмут
|19
|7
|4
|8
|28-35
|25
|
13
|Фулхэм
|20
|7
|3
|10
|28-35
|24
|
14
|Кр. Пэлас
|20
|5
|6
|9
|22-29
|21
|
15
|Нот. Форест
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
16
|Брентфорд
|19
|5
|4
|10
|26-31
|19
|
17
|Эвертон
|20
|8
|2
|10
|24-28
|16
|
18
|Лутон Таун
|19
|4
|3
|12
|23-37
|15
|
19
|Бернли
|20
|3
|2
|15
|20-41
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|20
|2
|3
|15
|15-49
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.12
|15:30
|
Лутон Таун – Челси
|2 : 3
|30.12
|18:00
|
Астон Вилла – Бернли
|3 : 2
|30.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Брентфорд
|3 : 1
|30.12
|18:00
|
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
|2 : 0
|30.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Эвертон
|3 : 0
|30.12
|20:30
|
Нот. Форест – МЮ
|2 : 1
|31.12
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|2 : 1
|31.12
|17:00
|
Тоттенхэм – Борнмут
|3 : 1
|1.01
|23:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|4 : 2
|2.01
|22:30
|
Вест Хэм – Брайтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|16
|1
|6
Новости