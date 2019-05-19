Венсан Компани – о своем уходе из "Ман Сити": "Не ощущаю ничего, кроме благодарности"

33-летний бельгийский защитник Венсан Компани поблагодарил "Манчестер Сити" за поддержку и помощь во время выступлений за "горожан", информирует официальный сайт английской команды.

Сегодня, 19 мая, на сайте "Ман Сити" было объявлено о том, что Компани покидает команду.

– Как бы ни было тяжело, для меня настало время покинуть команду. Я не ощущаю ничего, кроме благодарности "Ман Сити". Благодарен всем, кто поддерживал меня в этом фантастическом путешествии в очень особенном клубе. Отлично помню свой первый и последний день в команде. Я помню безграничную доброту, которую я получил от всех в Манчестере. Никогда не смогу забыть поддержку фанатов в хорошие и сложные времени. Несмотря на все трудности, вы всегда поддерживал меня и вдохновляли никогда не сдаваться, – приводит слова Компани пресс-служба "Манчестер Сити".

Матч финала Кубка Англии против "Уотфорда" (6:0) стал для Компани последним в составе "горожан".

"Манчестер Сити" объявил об уходе Компани