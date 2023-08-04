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Венгер — о своей статуи около стадиона «Арсенала»: «Немного странно, но это большая честь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Арсен Венгер.
Фото Reuters

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал установку статуи в его честь около стадиона «Эмирейтс».

«Немного странно смотреть на то, что ты не двигаешься! Но это эмоциональный момент, потому что это большая честь, и в целом я всегда хотел быть частью этого клуба, и где-то я чувствую, что являюсь частью этого клуба навсегда, и именно там я хочу быть. Итак, я счастлив, потому что я там, где хочу быть.

В целом, я чувствую, что мой вклад состоял в том, чтобы сделать этот клуб таким, каким он заслуживает быть: одним из крупнейших клубов в мире. Итак, когда прихожу сейчас на стадион, вижу, что моя работа того стоила. Я счастлив стоять в тени этого стадиона, потому что из-за него у меня было несколько бессонных ночей», — цитирует Goal Венгера.

Французский специалист тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 годы. Под его руководством лондонцы трижды становились чемпионами Англии и по 7 раз выигрывали Кубок и Суперкубок страны.

 
Статуя в&nbsp;честь Арсена Венгера. «Арсенал» установил у домашнего стадиона статую в честь Арсена Венгера
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Арсен Венгер
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