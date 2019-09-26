Венгер дал понять, что он не против возглавить «МЮ»

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Манчестер Юнайтед», если команду покинет нынешний главный тренер Уле Гуннар Сульшер.

— Как я уже говорил, «Манчестер Юнайтед» — это работа мечты, — цитирует француза Fox Sports Asia. — Для любого тренера. У меня есть уверенность, решимость... И да, вы правы, у меня есть идеи.

69-летний Арсен Венгер вместе с «Арсеналом» трижды стал чемпионом Англии. Он тренировал команду с 1996 по 2018 год. «МЮ» занимает восьмое место в чемпионате, имея в активе восемь очков в шести матчах.

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