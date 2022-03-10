Гвардиола: «Когда я должен буду покинуть «Манчестер Сити», то сделаю это»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем.

«Не знаю, куда занесет меня судьба через несколько лет, — приводит слова Гвардиолы Diario Ole. — Когда я должен буду покинуть «Манчестер Сити», то сделаю это. Отправлюсь домой и отдохну какое-то время«.

Тренер отметил, что ему нужно тренировать.

«Если бы мне надо было поехать в Аргентину, чтобы тренировать... Я не знаю, в «Боку Хуниорс», например, чтобы болельщики этого клуба сердились, ведь я говорил, что поддерживаю «Ривер Плэйт». Откуда мне знать? Кто знает?» — сказал он.

51-летний испанец возглавил «Манчестер Сити» 1 февраля 2016 года. Под его руководством горожане три раза выиграли АПЛ, четыре раза — Кубок футбольной лиги, два раза — Суперкубок Англии и один раз — Кубок Англии.