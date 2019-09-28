Вайналдум считает, что «Ливерпуль» не слишком удачно начал матч с «Шеффилдом»

«Ливерпуль» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» (1:0) в матче 7-го тура чемпионата Англии. Автор единственного гола в этой встрече, хавбек Джорджинью Вайналдум выразил мнение, что пару лет назад его команда бы не смогла вырвать победу в такой игре.

— «Ливерпуль» не слишком удачно начал матч, — приводит слова Вайналдума BT Sport. — В первом тайме наша команда действовала медленно, поэтому соперник успешно сдерживал нас. «Ливерпуль» показал совсем не лучшую игру, но смог обыграть «Шеффилд». Несколько лет назад мы бы не выиграли такой матч.

Это могут оказаться очень важные три очка. Хорошо, что мы продолжаем набирать очки.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. У идущего вторым «Манчестер Сити» 13 очков и матч в запасе.

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