Ван Дейк: «Холанн сделает жизнь защитников из АПЛ ужасной»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, что думает об Эрлине Холанне, который летом перешел в «Манчестер Сити».

Норвежец дебютировал за «горожан» в Суперкубке Англии, но не смог забить «Ливерпулю». Мерсисайдцы выиграли со счетом 3:1.

«У Холанна могут усложнить жизнь защитникам. Он сделает жизнь защитников из АПЛ ужасной! Но мы его сдержали. У него был только один, максимум два шанса», — цитирует игрока Goal.com.

Эрлин Холанн был приобретен у дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. Его контракт с «горожанами» рассчитан до 2027 года.