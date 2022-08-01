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Фергюсон пошутил, что «Арсенал» вылетит из АПЛ в этом году

Виктория Кравченко
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Легендарный тренер, советник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон шуточно высказался о перспективах «Арсенала» в сезоне-2022/23.

«Арсенал» вылетит в этом году», — цитирует Фергюсона Manchester Evening News.

В прошедшем сезоне команда закончила сезон АПЛ на пятом месте. Канониры обогнали «МЮ», который финишировал на шестой строчке.

Ранее «Арсенал» разгромил «Севилью» (6:0) в Кубке «Эмирейтс».

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