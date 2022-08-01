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Сегодня, 16:17

«Челси» проведет переговоры с «Брайтоном» по трансферу Кукурельи

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» работает над трансфером защитника «Брайтона» Марка Кукурельи. Лондонский клуб намерен перехватить испанца у «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.

В ближайшее время «Челси» обсудит условия личного контракта с Кукурельей и сделает ему официальное предложение.

В прошедшем сезоне Кукурелья забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 28 миллионов евро.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Челси
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