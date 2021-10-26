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Ван де Бек решил сменить агента, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед»

01:59
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек решил сменить агента, сообщает Metro.

По сведениям источника, 24-летний голландец недоволен своим положением в «МЮ» и намерен перейти в другой клуб. Для этого игрок решил сменить агента, чтобы ускорить трансфер. Сообщается, что хавбеком интересуются «Эвертон», «Ньюкасл» и «Ювентус».

В сезоне-2021/22 ван де Бек принял участие в 3 матчах, проведя на поле в сумме 141 минуту и не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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