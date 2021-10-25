Артета восхитился физической формой Обамеянга

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал физическую форму нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Не стал бы говорить что-то, если бы Обамеянг просто забивал, это его работа. Сейчас он показывает то, что я никогда не видел. Он выделяется тем, как бежит, как прессингует, его прием мяча, движение на поле. Он не стоит и не ждет, когда у него появится возможность забить. Мне нравится эта версия Обамеянга», — цитирует Артету Sky Sports.

В 8 матчах АПЛ Обамеянг забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. «Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.