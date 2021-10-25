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Артета восхитился физической формой Обамеянга

Артета прокомментировал физическую форму Обамеянга
21:44
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал физическую форму нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Не стал бы говорить что-то, если бы Обамеянг просто забивал, это его работа. Сейчас он показывает то, что я никогда не видел. Он выделяется тем, как бежит, как прессингует, его прием мяча, движение на поле. Он не стоит и не ждет, когда у него появится возможность забить. Мне нравится эта версия Обамеянга», — цитирует Артету Sky Sports.

В 8 матчах АПЛ Обамеянг забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. «Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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