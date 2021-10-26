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Невилл: «Не думал, что фанаты «МЮ» отвернутся от меня из-за поддержки того, который выиграл для нас Лигу чемпионов»

Невилл высказался о реакции фанатов «Манчестер Юнайтед» на поддержку Сульшера
08:26
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о критике фанатов в своей адрес после того, как он поддержал главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера после поражения от «Ливерпуля» (0:5) в матче 9-го тура АПЛ.

«Не думал, что фанаты «МЮ» отвернутся от меня из-за поддержки человека, который выиграл для нас Лигу чемпионов. 22 года назад я бы сказал: «Невозможно!» Но это 2021 год, ребята! В «эру Джонсона» возможно все», — написал Невилл в Twitter.

Напомним, что гол Сульшера в дополнительное время принес «Манчестер Юнайтед» победу в финале Лиги чемпионов 1999 года над «Баварией» (2:1).

После 9 туров АПЛ «МЮ» набрал 14 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 21 очком идет на 2-й позиции.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/GNev2/status/1452630572304683017

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