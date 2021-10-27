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Фабьянски начал переговоры по продлению контракта с «Вест Хэмом»

06:48
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Вратарь «Вест Хэма» Лукаш Фабьянски рассказал о переговорах по продлению контракта с клубом.

«Насколько мне известно, обсуждение этого вопроса уже началось. Надеюсь, мы придем к хорошему для обеих сторон результату. Не вижу причин для того, чтобы это не произошло. И я, и клуб довольны сотрудничеством», — приводит Meczyki слова Фабьянски.

В сезоне-2021/22 Фабьянски провел 10 матчей за «Вест Хэм» и пропустил 10 голов, отыграв 4 встречи на ноль. Нынешний контракт 36-летнего поляка с «молотобойцами» действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.meczyki.pl/newsy/lukasz-fabianski-chce-grac-do-czterdziestki-rozpoczely-sie-rozmowy-o-nowej-umowie-z-west-hamem-nasz-wywiad/176012-n

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Иван Торопцев все материалы автора

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