Фабьянски начал переговоры по продлению контракта с «Вест Хэмом»
06:48
Вратарь «Вест Хэма» Лукаш Фабьянски рассказал о переговорах по продлению контракта с клубом.
«Насколько мне известно, обсуждение этого вопроса уже началось. Надеюсь, мы придем к хорошему для обеих сторон результату. Не вижу причин для того, чтобы это не произошло. И я, и клуб довольны сотрудничеством», — приводит Meczyki слова Фабьянски.
В сезоне-2021/22 Фабьянски провел 10 матчей за «Вест Хэм» и пропустил 10 голов, отыграв 4 встречи на ноль. Нынешний контракт 36-летнего поляка с «молотобойцами» действует до конца июня 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.meczyki.pl/newsy/lukasz-fabianski-chce-grac-do-czterdziestki-rozpoczely-sie-rozmowy-o-nowej-umowie-z-west-hamem-nasz-wywiad/176012-n
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