Валерьен Исмаэль покинул пост главного тренера «Вест Бромвича». Клуб ведет переговоры со Стивом Брюсом

«Вест Бромвич «уволил главного тренера Валерьена Исмаэля, сообщает сайт клуба.

Исмаэль руководит командой с июня 2021 года. Под его руководством команда выиграла только 12 из 31 матчей. Помощник главного тренера Адам Мюррей также покинул клуб.

West Bromwich Albion Football Club can confirm Val?rien Isma?l has today left his position as head coach. — West Bromwich Albion (@WBA) February 2, 2022

По данным Sky Sports, новым главным тренером «Вест Брома» станет Стив Брюс. Переговоры находятся в продвинутой стадии.

В октябре «Ньюкасл» объявил о расставании с главным тренером команды Стивом Брюсом. Специалист возглавлял «сорок» с 2019 года.