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Валерьен Исмаэль назначен главным тренером «Вест Бромвича»

18:50

Новым главным тренером «Вест Бромвича» стал Валерьен Исмаэль, сообщает 24 июня официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан на четыре года. «Вест Бром» заплатит компенсацию его бывшему клубу «Барнсли». Сумма компенсации не разглашается.

45-летний специалист прилетит в Великобританию на этой неделе и после карантина приступит к работе с первой командой.

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