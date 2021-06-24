Защитник «Брайтона» Уайт близок к переходу в «Арсенал»

«Арсенал» близок к договоренности с «Брайтоном» о трансфере защитника Бена Уайта, сообщает 24 июня журналист The Athletic Дэвид Орнстейн в своем Twitter.

По данным источника, «канониры» предлагают за игрока 45 миллионов фунтов + 5 миллионов в виде возможных бонусов. «Брайтон» хочет получить гарантированную сумму в 50 миллионов. Переговоры между сторонами продолжаются. Другие клубы не делали предложений по игроку.

23-летний англичанин в прошлом сезоне провел 39 матчей за «Брайтон» во всех турнирах. Результативных действий в его активе нет.