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Защитник «Брайтона» Уайт близок к переходу в «Арсенал»

18:45
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«Арсенал» близок к договоренности с «Брайтоном» о трансфере защитника Бена Уайта, сообщает 24 июня журналист The Athletic Дэвид Орнстейн в своем Twitter.

По данным источника, «канониры» предлагают за игрока 45 миллионов фунтов + 5 миллионов в виде возможных бонусов. «Брайтон» хочет получить гарантированную сумму в 50 миллионов. Переговоры между сторонами продолжаются. Другие клубы не делали предложений по игроку.

23-летний англичанин в прошлом сезоне провел 39 матчей за «Брайтон» во всех турнирах. Результативных действий в его активе нет.

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