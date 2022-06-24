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Сегодня, 04:12

В Сети появились фотографии выездной формы «Арсенала»

Сергей Разин
корреспондент
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Изображение выездной формы Арсенала на сезон-2022/23.
Фото Footyheadlines
Изображение выездной формы Арсенала на сезон-2022/23.
Фото Footyheadlines
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Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал изображение гостевого комплекта формы «Арсенала» на сезон-2022/23.

Футболка представлена в черном цвете с геометрическим узором и вставками золотого цвета. Ожидается, что форма будет представлена в июле во время американского турне.

«Арсенал» по итогам сезона-2021/22 занял пятое место в АПЛ и гарантировал себе участие в Лиги Европы.

ФК Арсенал (Лондон)
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5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
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 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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