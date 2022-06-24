В Сети появились фотографии выездной формы «Арсенала»

Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал изображение гостевого комплекта формы «Арсенала» на сезон-2022/23.

Футболка представлена в черном цвете с геометрическим узором и вставками золотого цвета. Ожидается, что форма будет представлена в июле во время американского турне.

«Арсенал» по итогам сезона-2021/22 занял пятое место в АПЛ и гарантировал себе участие в Лиги Европы.